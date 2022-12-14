Непомнящий: не согласен, что Франция — Марокко — скучный полуфинал. Я наслаждаюсь игрой

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира между Францией и Марокко.

«Не согласен, что Франция — Марокко — скучный полуфинал. Марокканцам же не просто так это с неба свалилось — они достойно дошли до такой стадии. Кажется, что команда не блистает, но добивается результата — это же чемпионат мира. В своё время говорили, что чемпионат мира — 1990 был одним из самых скучных. Потом выясняется, что там было много зрелищных и интересных игр — как и на чемпионате мира в Катаре. Что касается зрелищности, опять же вспоминаю 1990 год, когда сборная Аргентины еле доковыляла до финала. А в финале очень достойно играли с немцами. Вот и здесь нельзя говорить, что этот полуфинал будет скучным. Лично я наслаждаюсь каждой игрой», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.