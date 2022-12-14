Валерий Кечинов: на ЧМ-2022 у Месси идёт игра. Игроки Аргентины стремятся соответствовать

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о сборной Аргентины после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Хорватией (3:0).

«Аргентине удалось разгромить Хорватию за счёт того, что у Лионеля Месси идёт игра на этом чемпионате мира. Смотря на это, игроки сборной Аргентины стремятся соответствовать этому футболисту. Потому и получается такая игра.



У аргентинцев очень сбалансированная команда: хороший вратарь, в обороне порядок, полузащита креативная, а в нападении молодой и раскрывающийся Альварес. У Месси идёт игра, поэтому так всё складывается», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в финале турнира сборная Аргентины сыграет с победителем противостояния Франция — Марокко.