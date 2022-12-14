Кафанов: в пропущенных голах нет вины Ливаковича. Он сыграл с Аргентиной без ошибок

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Аргентиной (0:3). По мнению опытного специалиста, в пропущенных мячах нет вины хорватского вратаря.

«Ливакович с Аргентиной не сыграл ниже своего уровня, никакой его вины не было в пропущенных мячах. Больше того, он два раза спас команду, просто у аргентинцев была очень высокая реализация моментов, получилось, что момент — и гол. Ливакович не сделал ни одной ошибки, если бы не он, то счёт был бы крупнее.

В моменте с пенальти очень много споров, кто-то говорит, что вообще пенальти не было, потому что, когда игрок опрокидывался, тот стоял на ногах, это вопрос к судьям. Ливакович в этом моменте сократил расстояние, вышел на игрока, и, когда игрок опрокидывался, его обе ноги были на земле, он не сбивал и не вытягивал ногу, здесь больше вопрос к судьям. С вратарской точки зрения в этом моменте абсолютно верно он сделал, он мог оставаться в воротах, но сократил расстояние. Ошиблись защитники, которые пустили нападающего. Если брать первый гол, то вопрос к защитникам сборной Хорватии. Аргентинцы очень хорошо поймали на контратаке, поэтому вопрос не к вратарю.

Я на Ливаковича смотрю с другой стороны уже, как на зрелого мастера, он вырос. Лучшего голкипера будут выбирать из команды финалистов, это редкий случай, когда лучший вратарь чемпионата мира был не из финалистов турнира. В России в 2018 году был бельгиец Тибо Куртуа, они заняли третье место. Если бы Уго Льорис не допустил ошибку в финале с Хорватией, он мог бы претендовать. Посмотрим, всякое бывает», — приводит слова Кафанова Metaratings.