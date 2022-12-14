Игроки сборной Аргентины после выхода в финал ЧМ спели песню, оскорбляющую англичан. Видео

В соцсетях появилось видео из раздевалки сборной Аргентины после победы над Хорватией (3:0) в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022. На ролике запечатлено, как аргентинцы радостно поют песню, которая восхваляет их нацию.
Футболисты сборной Аргентины сорвали футболки и спели ставшую недавно популярной песню, в которой не только восхваляется их нация, но и высмеиваются Бразилия и Англия.
В адрес бразильцев поются подобные слова: «Эй, бразилец, что случилось? Пятикратные чемпионы облажались».
А вот в адрес англичан были спеты слова, задевающие британскую нацию за рамками футбола: «Чёртов (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») англичанин на Фолклендах, я о тебе не забыл!»
Отметим, речь идёт о Фолклендских островах, за территорию которых в 1982 году произошла война между Аргентиной и Великобританией. В той войне англичане победили и теперь владеют двумя заморскими территориями в Южной Атлантике.
Игроки сборной Аргентины спели песню, оскорбляющую англичан:
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