Булыкин: Марокко пропустило всего один гол на ЧМ-2022. Может преподнести Франции сюрприз

Бывший форвард «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко.
«От матча Марокко – Франция ожидаю, что французы пройдут дальше. Естественно, они фавориты, но Марокко может что-то придумать против них.
Интересно, как Марокко умудрилось пропустить всего один гол. Сейчас они находятся в таком психологическом состоянии, что могут и преподнести сюрприз Франции. Мы все знаем, что в футболе могут быть сюрпризы, посмотрим, как будет здесь. Если играть по силам, то французы победят», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 22:00 мск.
- 14 декабря 2022
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