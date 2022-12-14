Кафанов: мне импонирует Марокко и их голкипер, но хотелось бы финал Франция — Аргентина

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира между сборными Франции и Марокко, рассказал, какую команду хотел бы видеть в заключительной игре турнира, а также выделил голкипера африканской команды Яссина Боно.

«Возможно, марокканец Боно отыграет сегодня здорово, а команда не попадает в финал. Тогда ему отдадут приз за лучшего голкипера на турнире, потому что весь чемпионат он хорошо играл, такое возможно. Надо посмотреть сегодняшний матч, на вратарей. Мне очень импонирует сборная Марокко и их голкипер тоже, но мне бы хотелось, чтобы в финале встретились две сильнейшие сборные на сегодняшний день: Франция и Аргентина. Так финал был бы интереснее.



Я сначала думал, что Марокко попало в 1/8 финала и прыгнуло выше головы, как это бывает со многими сборными на чемпионатах мира, так это бывало с Камеруном или с Украиной. Думал, они успокоятся, может, не хватит эмоций дальше, но эмоции пока есть, они продолжают дальше выжимать. Всё больше и больше сил у них, пока получается. Сегодня для них будет самый тяжёлый матч на чемпионате мира, будет самое большое испытание. Есть другой момент ещё, во Франции живёт очень много марокканцев, ажиотаж сумасшедший будет, интересно будет с точки зрения политики. Марокканцы захотят доказать французам, для них сегодняшний матч — отдельная мотивация, они сегодня выжмут из себя и сыграют достойно», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Новость по теме Кафанов: в пропущенных голах нет вины Ливаковича. Он сыграл с Аргентиной без ошибок

Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022