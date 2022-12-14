В «Локомотиве» отказались от трансфера Сычевого. Приоритет — покупка иностранного форварда

«Локомотив» отказался от трансфера нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Московский клуб рассматривал трансфер нападающего, но решил отказаться от этого варианта. Приоритет — покупка иностранного форварда», — добавил источник «Чемпионата».



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, забив 14 голов. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.



«Локомотив» располагается на 14-й строчке, заработав 13 очков за 17 игр. В середине ноября 2022 года команду возглавил тренер Михаил Галактионов.