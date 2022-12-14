Дзюба: мне кажется, пенальти в ворота Хорватии в игре с Аргентиной назначен ошибочно

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на мнение о том, что пенальти в ворота сборной Хорватии в игре полуфинала чемпионата мира — 2022 с Аргентиной был назначен ошибочно.



«При всем уважении мне кажется, это не пенальти. Он пробил уже и потом врезался на полном ходу сам. Вот, он же не обыгрывает вратаря, а бьёт. Мне кажется, это не пенальти. Пробил Месси без шансов, конечно», — сказал Дзюба в одном из видео в своей социальной сети.

Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз.



Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.

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