Дзюба: мне кажется, пенальти в ворота Хорватии в игре с Аргентиной назначен ошибочно

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на мнение о том, что пенальти в ворота сборной Хорватии в игре полуфинала чемпионата мира — 2022 с Аргентиной был назначен ошибочно.
«При всем уважении мне кажется, это не пенальти. Он пробил уже и потом врезался на полном ходу сам. Вот, он же не обыгрывает вратаря, а бьёт. Мне кажется, это не пенальти. Пробил Месси без шансов, конечно», — сказал Дзюба в одном из видео в своей социальной сети.
Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз.
Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.
Игроки сборной Аргентины спели песню, оскорбляющую англичан:
- 14 декабря 2022
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:34
-
17:33
-
17:30
-
17:16
-
17:10
-
17:08
-
16:58
-
16:42
-
16:37
-
16:35
-
16:35
-
16:20
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:46
-
15:27
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:47
-
14:38
-
14:25
-
14:24
-
14:17