Аргентинская журналистка произнесла Месси трогательную речь после матча с Хорватией

Журналистка из Аргентины произнесла речь капитану национальной команды Лионелю Месси по окончании полуфинала чемпионата мира 2022 года с Хорватией (3:0).
«Скоро финал чемпионата мира, все аргентинцы хотят, чтобы мы победили. Я хочу сказать тебе, что неважно, каким будет результат, есть такие вещи, которые никто не сможет отобрать у тебя: то, как ты отзываешься в сердце у каждого жителя Аргентины. Я серьёзно. Нет ни одного ребёнка, у которого бы не было твоей футболки: настоящей, подделки или изготовленной собственноручно. Ты находишься в жизни у каждого аргентинца.
Для меня это гораздо важнее, чем любой чемпионат мира. Никто не сможет отобрать это у тебя. Я благодарна, что ты даришь столько счастья множеству людей. Говорю все эти слова от чистого сердца, потому что реально думаю, что эти вещи важнее победы на чемпионате мира. Спасибо, капитан!» — сказала журналистка во время послематчевого интервью.
Сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира с победителем полуфинала между сборными Франции и Марокко. Решающий матч состоится в воскресенье, 18 декабря.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:
- 14 декабря 2022
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