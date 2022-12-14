Ни один английский фанат не был задержан в Катаре на ЧМ, в Англии арестовали 115 человек

Для большинства сборных проходящий в Катаре чемпионат мира уже завершился, поэтому самое время подвести некоторые итоги. Один из них — влияние запрета на распитие алкоголя на поведение болельщиков, а именно британских. Как сообщает главный констебль Чешира Марк Робертс, во время мундиаля в Катаре не был арестован ни один болельщик с Туманного Альбиона.

«Поведение Англии и Уэльса было образцовым. Никаких арестов или происшествий не было, что является заслугой всех тех, кто путешествовал. Атмосфера на всех играх наших команд была страстной, но дружелюбной, и было бы здорово увидеть то же самое дома.



Было бы неправильно полностью приписывать такое поведение ограничениям на алкоголь в Катаре, но я думаю, что в какой-то степени это помогло», — цитирует Робертса издание The Sun.

И если в Катаре ни один болельщик не оказался в местной тюрьме, то в самой Великобритании были арестованы 115 человек. Преимущественно места, откуда людей забирали стражи порядка — бары и прочие питейные заведения.

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