Месси становился лучшим игроком матча в 52% игр, в которых он принимал участие

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком полуфинального матча с национальной командой Хорватии, в котором южноамериканцы одержали разгромную победу со счётом 3:0. Эта награда стала 306-й для форварда.

Первый свой приз Лионель получил в 2009 году. С тех пор он становился лучшим игроком матча в 52% встреч, в которых принимал участие.

Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Австралии, а в 1/4 финала сенсационно переиграла Нидерланды.

Болельщики сборной Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси: