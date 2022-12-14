Месси становился лучшим игроком матча в 52% игр, в которых он принимал участие
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком полуфинального матча с национальной командой Хорватии, в котором южноамериканцы одержали разгромную победу со счётом 3:0. Эта награда стала 306-й для форварда.
Первый свой приз Лионель получил в 2009 году. С тех пор он становился лучшим игроком матча в 52% встреч, в которых принимал участие.
Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Австралии, а в 1/4 финала сенсационно переиграла Нидерланды.
Болельщики сборной Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:
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