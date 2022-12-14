«Один из худших арбитров. Просто катастрофа». Модрич — о судье матча Аргентина — Хорватия

Капитан и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал главного арбитра полуфинальной встречи мундиаля с Аргентиной (0:3) Даниэле Орсато, который назначил по ходу встречи пенальти в ворота «шашечных».
«Это был ключевой момент матча. Он не назначил угловой в нашу пользу, но поставил пенальти, которого, на мой взгляд, не было, потому что игрок Аргентины столкнулся с нашим вратарём. Не могу поверить, что здесь назначили 11-метровый. Это поменяло игру.
Я никогда не говорю об арбитрах, но сегодня невозможно не говорить. [Орсато] — один из худших судей, которых я знаю. Не только из-за сегодняшнего матча. Он не единожды судил матчи, в которых я принимал участие, и я не запомнил ничего хорошего из его работы. Просто катастрофа», — приводит слова Модрича издание Marca.
Игроки сборной Аргентины спели песню, оскорбляющую англичан:
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