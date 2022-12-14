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«Была нервозность». Магомед Адиев высказался о решении «Зенита» выкупить Нуралы Алипа

«Была нервозность». Магомед Адиев высказался о решении «Зенита» выкупить Нуралы Алипа
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал решение «Зенита» подписать казахстанского защитника Нуралы Алипа на постоянной основе. Ранее футболист выступал за санкт-петербургский клуб на правах аренды.

«Полноценный переход в «Зенит» положительно сыграет как для самого Алипа, так и для сборной Казахстана. Это положительный знак, потому что у Нуралы была определённая нервозность с неизвестностью — где он продолжит карьеру. Наконец всё разрешилось. Теперь, зная о своём будущем, сможет спокойно готовиться к предстоящему чемпионату и играм за сборную.

Нуралы обладает неплохим потенциалом: есть скорость, хорошо ведёт единоборства. Да, конечно, ему всего лишь 22 года — ещё будет прибавлять. «Зенит» всё правильно сделал, пригласив Алипа в команду. Возможно, даже в аренде, где сможет больше играть, получит опыт и вернётся сильнее. Но я думаю, что может конкурировать в «Зените». Хотя мы знаем, что это довольно непросто — там футболисты высокого качества», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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