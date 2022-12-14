Relevo: Роналду тренируется на базе «Реала»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo. Отметим, что он выступал за «сливочных» с 2009 по 2018 год. Сейчас игрок находится без клуба.

По информации источника, Криштиану поддерживает свою физическую форму на одном из полей испанской команды. Основной состав «Королевского клуба» тренируется на другой базе.

Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе представил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе. После этого английский клуб объявил о расторжении контракта с Роналду.

Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии: