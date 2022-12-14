Модрич — о матче за третье место ЧМ: сыграю ли я последнюю игру за Хорватию? Не знаю

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич не смог ответить на вопрос, будет ли матч за третье место чемпионата мира для него последним, а также рассказал о концентрации команды на получении бронзовых медалей.
«Проведу ли я последний матч за сборную Хорватии? Я не знаю, посмотрим. Сейчас не время говорить об этом. На кону стоит бронзовая медаль, и мы должны быть готовы», — приводит слова 37-летнего хавбека испанское издание Marca.
Сборная Хорватии не смогла пробиться в финал турнира, проиграв в полуфинале Аргентине с разгромным счётом 0:3. В матче за третье место Хорватия встретится с командой, которая потерпит поражение в полуфинальной игре между сборными Франции и Марокко. Обладатель бронзовых медалей станет известен 17 декабря.
Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату:
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