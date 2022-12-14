Льорис поделился ожиданиями от матча с Марокко

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира – 2022, в котором его команда встретится с национальной командой Марокко.



«Сейчас я могу только оценить их успех, они молодцы, такого не могло произойти случайно. Если команда победила Бельгию, Испанию и Португалию, это значит, что у неё есть стержень. На трибунах будет горячо, но мы готовимся в спокойной обстановке», – цитирует Льориса Get French Football News.

Встреча между марокканцами и французами состоится сегодня, 14 декабря (22:00 мск). Марокко в плей-офф обыграло Испанию и Португалию, Франция — Польшу и Англию.

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