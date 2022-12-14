«Не думаю, что это сюрприз». Амрабат — об участии Марокко в полуфинале чемпионата мира

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат поделился мнением, является ли сюрпризом участие их команды в полуфинале чемпионата мира, об их главной силе и о том, как игроки готовятся к матчам на турнире.

«Сюрприз ли наше участие на такой стадии мундиаля? Я не думаю, что это сюрприз, но то, чего мы достигли — это нечто особенное. Мы первая арабская и африканская страна, вышедшая в полуфинал чемпионата мира. Результаты, которые мы имеем в Катаре, впечатляют.

Главной нашей силой является командный дух. Мы все понимаем свой стиль игры. Мы защищаемся, мы сражаемся и мы бежим. Это одна из наших сильных сторон. А ещё у нас есть отличный тренер, который отлично нас готовит. Тактически мы хорошая команда, сильная и опытная.

Мы всегда готовим матчи одинаково. Тренер, когда приехал, в первые дни рассказал нам, какой игры хочет от нас и чего он ждёт от каждого. В этом также наша сила. Мы все очень хорошо знаем, что мы должны выполнить на поле, и делаем свою работу в меру своих возможностей», — приводит слова Амрабата Marca.

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