Кавазашвили: почему все называют матч Франция — Марокко скучным? Ребята, вы ошибаетесь!

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата мира – 2022, в котором сборная Франции встретится с национальной командой Марокко.
«В матче Аргентины с Хорватией буду болеть за футбол. Почему все называют матч Франция — Марокко скучным? Действительно думаете, что Марокко так легко отдаст игру? Ребята, вы ошибаетесь! Игра будет очень весёлой и темпераментной. Марокканцы будут играть в привычную игру: находиться на своей половине поля и контратаковать. А у французов своё амплуа: по широкому фронту разбрасывать мячи по флангам и через них атаковать. Франция по-другому играть не может.
Футболисты Марокко научились играть в коллективную игру, используя быстрых нападающих, чтобы они подключались и угрожали воротам. У двух команд совершенно разный стиль игры. Веселее играть и владеть мячом будет Франция, но кто выиграет — не могу сказать», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти в игре с Францией:
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