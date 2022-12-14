Амрабат — о тренере «Атлетико» Диего Симеоне: мне нравится его стиль игры

Хавбек сборной Марокко Софьян Амрабат прокомментировал интерес со стороны «Барселоны» и «Атлетико», а также ответил на вопрос, похожа ли игра его национальной команды на игру «матрасников» под руководством Диего Симеоне.
«Интерес от «Барселоны» и «Атлетико»? Быть связанным с такими клубами — большая честь. Но сейчас я играю за «Фиорентину». Я очень уважаю свой клуб, это отличная команда. У меня отличный тренер и прекрасные отношения с руководством.
Диего Симеоне нравятся игроки моего типа? У меня отличный тренер в «Фиорентине». Не люблю говорить о других. Но да, то, что делает Симеоне, чего он добился… Он много лет тренировал «Атлетико». Мне нравится его стиль игры. Он много выиграл, и я его очень уважаю. Игроки его команды физически сильны и агрессивны. Мне нравится так играть.
Правда ли, что «Атлетико» и Марокко похожи по стилю? Да, я читал, что Марокко играет как «Атлетико». Мы можем быть похожими: мы обороняемся в похожем ключе. Я всегда говорил, что мне нравится так играть. Насколько я понимаю, «Атлетико» и Марокко могут быть похожи», — цитирует Амрабата Marca.
- 14 декабря 2022
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