Дмитрий Парфёнов: сборная Марокко — это сюрприз, который произошёл на ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от второго полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Марокко.
«На любом чемпионате мира есть команда, которая преподносит сюрприз. Сборная Марокко — это как раз тот сюрприз, который произошёл на чемпионате мира в Катаре. Они достигли максимума. Мне кажется, что в предстоящем полуфинале фавориты французы. Терпеливо выйдут в финал», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Полуфинальная встреча турнира между Марокко и Францией состоится сегодня, 14 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск. Победившая команда в финале сыграет со сборной Аргентины. Заключительный матч за титул чемпиона мира пройдёт 18 декабря.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022:
- 14 декабря 2022
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