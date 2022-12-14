Дмитрий Кузнецов: Аргентина разгромила Хорватию за счёт дисциплины

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал разгромную победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в матче полуфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



«Аргентина разгромила Хорватию за счёт дисциплины. В первом тайме позиционное преимущество, да и владение мячом были за хорватами, но аргентинцы спокойно оборонялись. У них есть и Месси и командная игра.



Аргентинцы уверены в себе и идут до конца. Да, есть Месси, но они и без него берут игру на себя. Но Лионель, который весь матч может находиться в тени, в самый решающий момент берёт игру на себя и создаёт гол из ничего», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.