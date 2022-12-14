Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Кузнецов: Аргентина разгромила Хорватию за счёт дисциплины

Дмитрий Кузнецов: Аргентина разгромила Хорватию за счёт дисциплины
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал разгромную победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в матче полуфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Аргентина разгромила Хорватию за счёт дисциплины. В первом тайме позиционное преимущество, да и владение мячом были за хорватами, но аргентинцы спокойно оборонялись. У них есть и Месси и командная игра.

Аргентинцы уверены в себе и идут до конца. Да, есть Месси, но они и без него берут игру на себя. Но Лионель, который весь матч может находиться в тени, в самый решающий момент берёт игру на себя и создаёт гол из ничего», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

У этой Аргентины всего 3 существенных плюса. Сборная на ЧМ уже прыгнула выше головы У этой Аргентины всего 3 существенных плюса. Сборная на ЧМ уже прыгнула выше головы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022