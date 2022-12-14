Экс-тренер Аргентины Менотти: Месси заслуживает абсолютной похвалы за то, чего он добился

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти, приводивший команду к победе на чемпионате мира 1978 года, поделился мнением о выступлении нападающего Лионеля Месси на мундиале в Катаре.
«То, чего он добился, заслуживает абсолютной похвалы. Вместе с Федерацией футбола Аргентины они сделали серьёзный и очень конкурентоспособный проект. Он укрепил гармонию в команде, которая необходима, когда ты выходишь на поле сражаться. Он каждый день пытается усилить свой вклад и лояльно относится к игрокам, словно к самому себе, а также ко всем, кто находится вокруг него», — приводит слова Менотти Sport.es.
Сборная Аргентины вместе с Месси вышла в финал чемпионата мира, обыграв в полуфинале Хорватию со счётом 3:0. В решающем матче команда встретится с победителем пары Франция — Марокко.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:
- 14 декабря 2022
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