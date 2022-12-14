Зидан может возглавить сборную Бразилии в случае отказа Гвардиолы

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить сборную Бразилии после ухода наставника «селесау» Тите с поста наставника команды. Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, федерация футбола страны рассчитывает на то, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить команду, однако в случае отказа испанца чиновники переключатся на Зинедина Зидана. В стране уверены, что Зидан будет самой подходящей фигурой.

Тите возглавлял сборную Бразилии с лета 2016 года. Ранее он тренировал множество клубов на родине, а также работал с командами из ОАЭ. 61-летний специалист покинул свой пост в бразильской национальной команде сразу после того, как «селесао» уступили команде Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.

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