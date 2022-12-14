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Мэддисон: как можно не наблюдать за игрой Месси, показывающим такой уровень в 35 лет

Мэддисон: как можно не наблюдать за игрой Месси, показывающим такой уровень в 35 лет
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Полузащитник сборной Англии и «Лестера» Джеймс Мэддисон прокомментировал выступление на чемпионате мира 2022 года в Катаре капитана команды Аргентины Лионеля Месси.

«Я не был уверен, буду ли смотреть оставшуюся часть чемпионата мира после того, как мы вылетели. Но как можно отказаться от возможности наблюдать за игрой Лионеля Месси, когда он всё ещё может показывать такой высокий уровень в 35 лет. Это удивительно», — написал Мэддисон в одной из своих соцсетей.

На текущем чемпионате мира 35-летний Месси провёл шесть матчей, забив пять голов и отдав три результативные передачи. Сборная Аргентины вышла в финал мундиаля, где сыграет в воскресенье, 18 декабря, с победителем матча Франция — Марокко.

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Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:

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