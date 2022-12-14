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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему пришёл на полуфинал ЧМ-2022 в шарфе Марокко

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему пришёл на полуфинал ЧМ-2022 в шарфе Марокко
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему пришёл на полуфинальный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Марокко в шарфе африканской команды.

«Сегодня я в шарфике Марокко, потому что поддерживаю их. Они показали страсть и самоотдачу.

Думаю, что у Аргентины не будет простого финала. Если бы вчера не было первого пенальти, то исход матча с Хорватией мог быть другим», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча между сборными Франции и Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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