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Медведев: в сборной Франции нет игроков «Зенита», поэтому симпатии на стороне Аргентины

Медведев: в сборной Франции нет игроков «Зенита», поэтому симпатии на стороне Аргентины
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, может ли кто-то из игроков Марокко заинтересовать санкт-петербургский клуб, а также объяснил, почему поддерживает сборную Аргентины.

«Может ли кто-то из игроков Марокко заинтересовать «Зенит»? Они и так все в Европе играют. Только два футболиста играют в Марокко.

Мы видим, что фактор Паредеса в сборной Аргентины играет роль. В сборной Франции нет игроков «Зенита», поэтому теперь наши симпатии точно на стороне Аргентины», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 14 декабря, состоится полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Марокко. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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