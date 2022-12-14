Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорий Иванов: в финал ЧМ выйдет Франция

Григорий Иванов: в финал ЧМ выйдет Франция
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко.

«В финал чемпионата мира выйдет Франция!» — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Франции (шесть очков) заняла первое место в группе с Австралией (6), Тунисом (4) и Данией (1). В 1/8 финала французы переиграли Польшу (3:1), а в четвертьфинале были сильнее Англии (2:1).

Сборная Марокко (7) также заняла в своей группе первое место. Она выступала вместе с Хорватией (5), Бельгией (4) и Канадой (0). В 1/8 финала марокканцы в серии пенальти прошли Испанию (0:0; 3:0 пен.), а в четвертьфинале — Португалию (1:0).

Новость по теме
Льорис поделился ожиданиями от матча с Марокко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022