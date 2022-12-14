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Макрон — о полуфинале ЧМ-2022: все болеем за победу сборной Франции!

Макрон — о полуфинале ЧМ-2022: все болеем за победу сборной Франции!
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Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал сообщение в своих соцсетях накануне матча национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Марокко.

«Все болеем за победу сборной Франции! Не забывая о том, что спорт объединяет нас в уважении и дружбе между двумя народами», – написал Макрон.

Встреча между сборными Франции и Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель матча между французами и марокканцами в финале чемпионата мира сыграет с командой Аргентины (18 декабря). Проигравший сразится с Хорватией во встрече за третье место (17 декабря).

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