Макрон — о полуфинале ЧМ-2022: все болеем за победу сборной Франции!

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал сообщение в своих соцсетях накануне матча национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Марокко.
«Все болеем за победу сборной Франции! Не забывая о том, что спорт объединяет нас в уважении и дружбе между двумя народами», – написал Макрон.
Встреча между сборными Франции и Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Победитель матча между французами и марокканцами в финале чемпионата мира сыграет с командой Аргентины (18 декабря). Проигравший сразится с Хорватией во встрече за третье место (17 декабря).
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022:
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