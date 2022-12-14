Ивана Кнолль: футболисты, которые играют на ЧМ, хотели со мной встретиться

Хорватская болельщица Ивана Кнолль заявила, что некоторые игроки, которые принимали участие в матчах чемпионата мира — 2022, предлагали ей встретиться.
«Некоторые сообщения, которые я получила в социальных сетях, были приглашениями на «встречу» от футболистов, играющих на чемпионате мира. Я просто веселюсь со всеми. Полагаю, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не хочу ни с кем здесь встречаться. Моё намерение состоит в том, чтобы заставить людей улыбаться, вот и всё», — цитирует хорватку Daily Mail.
13 декабря проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев. Хорваты сыграют в матче за третье место с победителем матча Франция — Марокко.
- 14 декабря 2022
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:25
-
22:18
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:37
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:12
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:35
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:56