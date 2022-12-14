Ивана Кнолль: футболисты, которые играют на ЧМ, хотели со мной встретиться

Хорватская болельщица Ивана Кнолль заявила, что некоторые игроки, которые принимали участие в матчах чемпионата мира — 2022, предлагали ей встретиться.

«Некоторые сообщения, которые я получила в социальных сетях, были приглашениями на «встречу» от футболистов, играющих на чемпионате мира. Я просто веселюсь со всеми. Полагаю, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не хочу ни с кем здесь встречаться. Моё намерение состоит в том, чтобы заставить людей улыбаться, вот и всё», — цитирует хорватку Daily Mail.

13 декабря проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев. Хорваты сыграют в матче за третье место с победителем матча Франция — Марокко.