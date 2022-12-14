Мбаппе на разминке перед матчем попал мячом в болельщика. Мужчина потерял сознание

Сегодня, 14 декабря, проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. В первом тайме французы выигрывают со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На разминке перед матчем форвард сборной Франции Килиан Мбаппе попал мячом в голову французскому болельщику. Мужчина потерял сознание. Мбаппе подбежал к болельщику, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья и извиниться. Персонал сборной Франции также принёс в подарок разминочную майку Мбаппе.

Напомним, проигравшая команда сыграет в матче за третье место со сборной Хорватии, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.