Мбаппе на разминке перед матчем попал мячом в болельщика. Мужчина потерял сознание

Сегодня, 14 декабря, проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. В первом тайме французы выигрывают со счётом 1:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На разминке перед матчем форвард сборной Франции Килиан Мбаппе попал мячом в голову французскому болельщику. Мужчина потерял сознание. Мбаппе подбежал к болельщику, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья и извиниться. Персонал сборной Франции также принёс в подарок разминочную майку Мбаппе.
Напомним, проигравшая команда сыграет в матче за третье место со сборной Хорватии, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.
- 14 декабря 2022
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:25
-
22:18
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:37
-
21:15
-
21:13
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:12
-
20:11
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:35
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:56