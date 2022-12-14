Быстров: француз фолил на марокканце в штрафной. Надоели тянуть за уши грандов футбола

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на эпизод, в котором защитник сборной Франции Тео Эрнандес в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 столкнулся с нападающим национальной команды Марокко Софьяном Буфалем.

«Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко — ноль реакции. Ни судьи, ни видеопросмотра. Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

На пятой минуте матча с Марокко французы убежали в опасную атаку. Антуан Гризманн вошёл в штрафную и прострелил в центр. После серии рикошетов мяч оказался у Тео Эрнандеса, который в прыжке ударил точно по воротам — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.