Кавазашвили: Португалия убрала Роналду в запас и вылетела, а Аргентина с Месси в финале

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о значении нападающего Лионеля Месси для Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также выразил мнение, что неудачи Португалии связаны с решением главного тренера посадить Криштиану Роналду в запас.

«Для того чтобы использовать наилучшие качества талантливейших футболистов мира, главные тренеры должны очень скрупулёзно, тактично, с вниманием подходить к каждому из них. Надо находить такой подход, чтобы он мог бы показывать своё величайшее мастерство, невзирая на возраст.

Я сейчас привожу пример Месси и Роналду. Два тренера – аргентинский и португальский. В аргентинской сборной поменялись многие футболисты, появились талантливые мальчики, которые играют достаточно агрессивно, технично, быстро, и от них величайшее мастерство Месси никто не убирает. После первого поражения сборной Аргентины [от Саудовской Аравии – 1:2] многие, видимо, подумали, что Месси уже не тот, надо его посадить в запас. Слава богу, молодой аргентинский тренер Лионель Скалони не сделал такую громадную ошибку и внушил всем футболистам команды, что без Месси сборной на сегодняшнем этапе нет. Что они должны друг друга поддерживать и Месси своё покажет.

А вот португальцы сразу решили, что Роналду уже не годится для сборной команды, и начали его снимать. И с этого пошла неудача сборной Португалии. Без звезды в коллективе, честно говоря, играть нельзя. Вот у хорватов есть неувядаемый полузащитник Модрич. Но я его с Месси не сравню. Потому что Месси – это гениальный футболист, который стоит на поле или передвигается шагом, а в этот момент он старается расслабиться и копит в себе силы. И он не выполняет такой двухтаймный объём физического труда – то, что делает Модрич. Понимаете? И поэтому сравнить даже этих двух, честно говоря, очень сильных, гениальных футболистов никогда не смогу. А то, что Аргентина после первого проигрыша сумела переломить ход событий и дошла до финала – это просто восхитительно!» — приводит слова Кавазашвили «КП Спорт».