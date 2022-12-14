Франция — Марокко: Коло Муани укрепил преимущество французов на 80-й минуте
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Сегодня, 14 декабря, проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Артуро Рамоса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 80-й минуте французы убежали в атаку левым флангом. Килиан Мбаппе обыграл несколько игроков соперника и отдал пас низом на Рандаля Коло Муани, который замкнул мяч в пустые ворота — 2:0.
Проигравшая команда сыграет со сборной Хорватии в матче за третье место, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.
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