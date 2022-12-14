Сборная Франции обыграла Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сегодня, 14 декабря, состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играли сборные Франции и Марокко. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Артуро Рамоса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Французы быстро вышли вперёд благодаря быстрому голу, который случился на пятой минуте встречи. После удара Килиана Мбаппе мяч рикошетом полетел в сторону защитника Тео Эрнандеса, который в акробатическом трюке ударил по летящему мячу точно по воротам – 1:0. В последующие минуты команды обменялись острыми атаками и ударили по разу в каркас ворот.

Во втором тайме марокканцы владели мячом и пытались взломать оборону французской сборной, но та мастерски отражала все атаки. В конце концов французы сумели воспользоваться одной из своих многочисленных контратак. На 80-й минуте «трёхцветные» прошли по левому флангу в сторону штрафной Марокко, Килиан Мбаппе обыграл несколько защитников и отдал пас низом на Рандаля Коло Муани, который замкнул мяч в пустые ворота – 2:0. В оставшееся время матча марокканские футболисты пытались спасти встречу, но Франция удержала победный счёт 2:0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу.