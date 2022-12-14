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Кенийский охранник, упавший с высоты на стадионе в Катаре, скончался

Кенийский охранник, упавший с высоты на стадионе в Катаре, скончался
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Кенийский охранник Джон Нджу, который упал с высоты во время дежурства на катарском стадионе «Лусаил», скончался в больнице. Об этом сообщает CNN. Работодатель в субботу уведомил семью рабочего о том, что 24-летний молодой человек упал с восьмого этажа стадиона во время дежурства.

«У нас нет денег, чтобы добиться справедливости, но мы хотим знать, что произошло», — заявила сестра погибшего.

В медицинской справке говорится, что рабочий был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы общего профиля в Дохе. Сообщается, что у Нджу были тяжёлая травма головы, переломы лица и переломы таза.

Оргкомитет чемпионата выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также проинформировал посольство Кении.

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