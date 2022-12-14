Аргентина и Франция сыграют в финале чемпионата мира

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира — 2022 одолела национальную команду Марокко со счётом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама выбились в финал мирового первенства. За день до этого в первой игре в рамках 1/2 финала сборная Аргентины разгромила команду Хорватии (3:0).

Таким образом, в финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции. Эти команды в последний раз встречались между собой в официальном матче в 2018 году — на чемпионате мира в России. Тогда судьба свела их в 1/8 финала турнира. Тогда победу со счётом 4:3 в упорной борьбе одержала европейская команда.

Отметим, что французы являются действующими чемпионами мира и теперь имеют возможность стать лучшей сборной планеты во второй раз подряд.