Аргентина и Франция сыграют в финале чемпионата мира
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Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира — 2022 одолела национальную команду Марокко со счётом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама выбились в финал мирового первенства. За день до этого в первой игре в рамках 1/2 финала сборная Аргентины разгромила команду Хорватии (3:0).
Таким образом, в финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции. Эти команды в последний раз встречались между собой в официальном матче в 2018 году — на чемпионате мира в России. Тогда судьба свела их в 1/8 финала турнира. Тогда победу со счётом 4:3 в упорной борьбе одержала европейская команда.
Отметим, что французы являются действующими чемпионами мира и теперь имеют возможность стать лучшей сборной планеты во второй раз подряд.
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