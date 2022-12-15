Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира четыре раза за последние семь турниров

14 декабря состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 и вышла в финал международного соревнования. Как сообщает статистический портал Opta Sport, «трёхцветные» вышли четыре раза в финал ЧМ в последних семи турнирах — в два раза больше, чем любая другая национальная команда за этот период.

Ранее «трёхцветные» выходили в финал в 1998, 2006 и 2018 годах. За это время команда дважды сумела стать чемпионом мира, лишь один раз уступив в 2006 году в матче с Италией по серии пенальти — 5:3 (1:1 в основное время). На турнире 1998 года Франция обыграла Бразилию (3:0), а в 2018 году — Хорватию (4:2).

Финал чемпионата мира 2022 года состоится 18 декабря. В решающем матче французы сыграют со сборной Аргентины. Начало встречи – в 18:00 мск.