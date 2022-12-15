Франция — шестая сборная в истории, вышедшая в финал чемпионата мира второй раз подряд

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира 2022 года обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама вышли в финал мундиаля.
Сборная Франции стала шестой командой в истории, которая вышла в решающий матч чемпионата мира второй раз подряд. Ранее подобное достижение покорялось следующим командам: Италия (ЧМ-1934, ЧМ-1938), Бразилия (ЧМ-1958, ЧМ-1962; ЧМ-1994, ЧМ-1998, ЧМ-2002), Нидерланды (ЧМ-1974, ЧМ-1978), ФРГ (ЧМ-1982, ЧМ-1986, ЧМ-1990) и Аргентина (ЧМ-1986, ЧМ-1990).
В 2018 году французы в решающем матче обыграли Хорватию (4:2), став двукратными чемпионами мира.
В финале сборная Франции сыграет с командой Аргентины. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.
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