Дидье Дешам — четвёртый тренер в истории, вышедший в финал на двух ЧМ подряд

14 декабря завершился полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 и вышла в финал международного турнира. Как сообщает статистический портал Opta Sport, главный тренер трёхцветных Дидье Дешам — четвёртый тренер в истории, который сумел выйти в финал ЧМ два турнира подряд.

Ранее такого успеха добивались Витторио Поццо с Италией (1934 и 1938), Карлос Билардо с Аргентиной (1986 и 1990) и Франц Беккенбауэр с Германией (1986 и 1990).

На чемпионате мира 2022 года Франция сыграет в финале со сборной Аргентины, которая ранее разгромила Хорватию со счётом 3:0. Матч за титул чемпиона мира состоится 18 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.