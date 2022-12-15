Мбаппе после матча утешал защитника сборной Марокко Хакими и праздновал победу в его майке

Сегодня, 14 декабря, состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играли сборные Франции и Марокко. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Франция одержала победу со счётом 2:0.



После матча нападающий французов Килиан Мбаппе утешал партнёра по «ПСЖ» — защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими. Также форвард праздновал победу в майке своего друга.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В финале чемпионата мира 2022 года сыграют команды Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени. Марокканская сборная сыграет в матче за третье место с Хорватией. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в субботу, 17 декабря. Начало — в 18:00 мск.