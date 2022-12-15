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Франция и Аргентина в четвёртый раз встретятся на чемпионате мира в финале

Франция и Аргентина в четвёртый раз встретятся на чемпионате мира в финале
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Сборные Франции и Аргентины трижды в своей истории встречались в финалах чемпионатов мира. Команды сыграют в финале ЧМ-2022. Матч запланирован на 18 декабря. В финале команды в четвёртый раз встретятся на мировом первенстве.

Эти команды в последний раз встречались между собой в официальном матче в 2018 году — на чемпионате мира в России. Тогда судьба свела их в 1/8 финала турнира, и победу со счётом 4:3 в упорной борьбе одержала европейская команда.

Дважды в рамках чемпионата мира побеждала Аргентина – в 1930 и 1978 годах. Отметим, что французы являются действующими чемпионами мира и теперь имеют возможность стать лучшей сборной планеты во второй раз подряд.

Марокканская сборная сыграет в матче за третье место с Хорватией. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.

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