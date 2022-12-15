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Коло Муани забил третий по скорости гол в истории чемпионатов мира для запасного

Коло Муани забил третий по скорости гол в истории чемпионатов мира для запасного
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14 декабря состоялся полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла Марокко со счётом 2:0 и вышла в финал турнира.

Второй гол во встрече забил на 79-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани. Он вышел на замену на 78-й минуте и забил мяч спустя 44 секунды после выхода на поле. Это третий по скорости гол запасного на чемпионатах мира.

Быстрее забивали только уругваец Ричард Моралес со сборной Сенегала в 2002 году (16 секунд) и датчанин Эббе Санд с Нигерией в 1998 году (26 секунд).

В финале сборная Франции сыграет с командой Аргентины. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.

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