Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дидье Дешам — второй тренер в истории чемпионатов мира по числу побед

Дидье Дешам — второй тренер в истории чемпионатов мира по числу побед
Комментарии

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в полуфинале чемпионата мира 2022 года со счётом 2:0. Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».

Главный тренер французов Дидье Дешам стал четвёртым наставником в истории ЧМ, который вывел свою команду в финал два раза подряд. Ранее это удавалось Витторио Поццо (Италия, ЧМ-1934 и 1938), Карлосу Билардо (Аргентина, ЧМ-1986 и 1990) и Францу Беккенбауэру (Германия, ЧМ-1986 и 1990).

Также Дешам — второй тренер в истории чемпионатов мира по числу побед (14). Он догнал по этому показателю Луиса Фелипе Сколари, впереди только Хельмут Шён (16).

В финале сборная Франции сыграет с командой Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле. Начало — в 18:00 мск.

Франция в шаге от исторического результата. Такое на ЧМ удавалось только двум сборным Франция в шаге от исторического результата. Такое на ЧМ удавалось только двум сборным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022