Дидье Дешам — второй тренер в истории чемпионатов мира по числу побед

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в полуфинале чемпионата мира 2022 года со счётом 2:0. Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».



Главный тренер французов Дидье Дешам стал четвёртым наставником в истории ЧМ, который вывел свою команду в финал два раза подряд. Ранее это удавалось Витторио Поццо (Италия, ЧМ-1934 и 1938), Карлосу Билардо (Аргентина, ЧМ-1986 и 1990) и Францу Беккенбауэру (Германия, ЧМ-1986 и 1990).



Также Дешам — второй тренер в истории чемпионатов мира по числу побед (14). Он догнал по этому показателю Луиса Фелипе Сколари, впереди только Хельмут Шён (16).



В финале сборная Франции сыграет с командой Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле. Начало — в 18:00 мск.