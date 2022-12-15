Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира — 2022 одолела национальную команду Марокко со счётом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама вышли в финал мирового первенства. За день до этого в первой игре в рамках 1/2 финала сборная Аргентины разгромила команду Хорватии (3:0).
В связи с этим вопрос: за кого вы будете болеть в финале ЧМ-2022?
За кого вы будете болеть в финале ЧМ-2022?
Таким образом, в финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции. Эти команды в последний раз встречались между собой в официальном матче в 2018 году — на чемпионате мира в России. Тогда судьба свела их в 1/8 финала турнира, и победу со счётом 4:3 в упорной борьбе одержала европейская команда.
Отметим, что французы являются действующими чемпионами мира и теперь имеют возможность стать лучшей сборной планеты во второй раз подряд.
- 15 декабря 2022
-
01:34
-
01:22
-
01:18
-
01:12
-
01:01
-
01:00
-
00:52
-
00:41
-
00:38
-
00:32
-
00:32
-
00:21
-
00:21
-
00:14
-
00:11
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 14 декабря 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:20
-
23:11
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:25
-
22:18