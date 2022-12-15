«Нам тоже везло». Дешам — о выходе Франции в финал чемпионата мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира, а также высказался о предстоящей финальной игре с Аргентиной.

«Это был очень важный матч, это был не финал, но всё же полуфинал. Есть эмоции, есть гордость. И снова был сделан важный шаг. Остался ещё один. Мы вместе уже месяц, это никогда не бывает легко, нам тоже везло, но мои игроки были вознаграждены. Постараемся завоевать титул в воскресенье», — приводит слова Дешама журналист Джанлука Ди Марцио.

Сборная Франции на пути к финалу стала победителем группы D, где обошла Австралию, Тунис и Данию. На стадии плей-офф турнира «трёхцветные», помимо Марокко, обыграли Польшу (3:1) и Англию (2:1). Финальный матч чемпионата мира со сборной Аргентины состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.