Тренер Марокко Реграги — о поражении от Франции: мои футболисты сделали всё возможное
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал поражение своей команды от Франции (0:2) в полуфинале чемпионата мира по футболу.
«Мы сделали всё возможное, чтобы выиграть, это самое главное. У нас были травмы, чересчур много травм. Все те футболисты, кто играл, отдавали всё, ошибок с их стороны не было. Во втором тайме мы выступили гораздо лучше», — приводит слова Реграги журналист Джанлука Ди Марцио.
Несмотря на поражение, сборная Марокко сохраняет шансы на медали по итогу турнира в Катаре. В субботу, 17 декабря, марокканцы сыграют в матче за третье место с Хорватией, которые в полуфинале разгромно уступили Аргентине — 0:3. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.
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