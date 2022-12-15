Во Франции начались стычки между марокканцами и французами
Поделиться
Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира — 2022 одолела национальную команду Марокко со счётом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама выбились в финал мирового первенства.
В городе Монпелье во Франции происходят массовые стычки между французами и этническими марокканцами.
Права на видео принадлежат РЕН ТВ.
Марокканская сборная сыграет в матче за третье место с Хорватией. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.
В финале чемпионата мира 2022 года сыграют команды Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
01:34
-
01:22
-
01:18
-
01:12
-
01:01
-
01:00
-
00:52
-
00:41
-
00:38
-
00:32
-
00:32
-
00:21
-
00:21
-
00:14
-
00:11
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 14 декабря 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:20
-
23:11
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:32
-
22:30
-
22:25
-
22:25
-
22:18
Партнерский контент