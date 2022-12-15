Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко

Вчера, 14 декабря, состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Франции и Марокко. Команды играли на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Встречу обслуживал главный арбитр Сесар Артуро Рамос (Мексика). Сборная Франции одержала победу со счётом 2:0 и вышла в финал турнира.



Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн был признан лучшим игроком этого матча. В составе национальной команды Франции отличились защитник Тео Эрнандес и вышедший на замену нападающий Рандаль Коло Муани.



В финале французы сыграют с командой Аргентины. Встреча состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало матча — в 18:00 мск. Ранее сборная Аргентины в полуфинальном матче разгромила хорватов со счётом 3:0.