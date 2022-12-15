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Поль Погба оценил игру Гризманна в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Марокко

Поль Погба оценил игру Гризманна в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Марокко
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Полузащитник итальянского «Ювентуса» Поль Погба опубликовал фотографию в социальной сети с реакцией на игру нападающего сборной Франции Антуана Гризманна в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре с командой Марокко. Французы одержали победу со счётом 2:0 и вышли в финал мирового первенства. Гризманн был признан лучшим игроком встречи.

Фото: Из личного архива Погба

«Гризманнканте», — написал Погба в социальной сети, отметив Антуана.

Напомним, Поль Погба пропускает чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы мышц бедра, вызванной длительным периодом без игр. Недавно Погба восстановился после повреждения мениска, из-за которого пропустил всю стартовую часть клубного сезона. Хавбек очень хотел сыграть в Катаре, но вердикт врачей был категоричным.

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