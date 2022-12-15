«Я всё ещё во сне». Коло Муани — о матче 1/2 финала ЧМ-2022 со сборной Марокко

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира 2022 года с командой Марокко. Французы одержали победу со счётом 2:0 и вышли в финал турнира. Коло Муани отметился забитым мячом.
«Это волшебно, у меня нет слов, чтобы описать это. Мы должны найти в себе силы пройти весь путь. Я всё ещё во сне, мне трудно проснуться. Хорошо, что я следил за Килианом (Мбаппе. — Прим. «Чемпионата»), ведь он сделал всю работу. Я могу гордиться своей позицией. Прямо сейчас это ещё не осознаётся. Мы поймём это завтра утром», — приводит слова Коло Муани Get French Football News.
На 80-й минуте матча Килиан Мбаппе обыграл несколько защитников и отдал пас низом на Рандаля Коло Муани, который отправил мяч в пустые ворота.
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